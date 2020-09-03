وزير الخارجية يؤكد : اليابان شريك مهم للعراق في إعادة الإعمار

2020/09/03 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين ان اليابان شريك مُهِمّ للعراق في عمليّة إعادة الإعمار.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان, الوزير التقى السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو وبحث الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة التاريخيّة والستراتيجيّة التي تربط بين بغداد وطوكيو ".وَعَدَّ الوزير ,اليابان شريكا مُهِمّا في عمليّة إعادة الإعمار ,مُشِيراً إلى أهمّية توسيع نطاق التعاون الثنائيّ في مجال دعم إعادة إعمار البنى التحتيّة في المناطق المُحرَّرة من قبضة الإرهاب ".واعرب وزير الخارجية عن شكره و تقديره للسفير الياباني إثر انتهاء مدة عمله في العراق،ولما قدّمه إلى العراق من توطيد واشادة للعلاقات الثنائية بما ينسجم ومصالح البلدين الصديقين ".من جهته جدّد السفير الياباني اهتمام حُكُومته في تعزيز العلاقات مع بغداد، وحرصها على إبعاد العراق عن أن يكون ساحة للصراعات الخارجيّة"./انتهى2

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