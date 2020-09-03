بعبوة ناسفة..استهداف رتل لشركات دعم لوجستي للاميركان في ذي قار

2020/09/03 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس، عن استهداف رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة....

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