كوردستان تحدد ساعات الدوام الرسمي وتدعو موظفيها للإلتزام

2020/09/03 | 21:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل

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