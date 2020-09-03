الحركة الاحتجاجية فرضت اجراء الاستفتاء / اليسار التشيلي يبدأ حملته الإنتخابية من أجل إقرار دستور جديد - رشيد غويلب

2020/09/03 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب قبل شهرين من الاستفتاء لصالح وضع مشروع دستور جديد، بدأت أخيرا الحملة الانتخابية في تشيلي.



وسُمح للأحزاب والتنظيمات السياسية بالتعريف بموقفها الرافض او الداعم للدستور النافذ.



وبعد 32 عامًا من الاستفتاء، الذي بدأت بموجبه النهاية الرسمية لدكتاتورية أوغستو بينوشيت الفاشية (1973-1990)، تتاح الفرصة ثانية أمام التشيليين في 25 تشرين الأول المقبل للتخلص من دستور 1981، الذي يمثل أخر إرث للديكتاتورية العسكري ......





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