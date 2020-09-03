هل تزوج أحمد فلوكس من لبنانية أم عاد لزوجته الأولي؟

2020/09/03 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ خرج الفنان أحمد فلوكس عن صمته ، وكشف حقيقه زواجه من إعلامية لبنانية شهيرة ، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا :” إن شاء الله لما اتجوز اكيد هاعلن لأن الجواز إشهار..حاليا أنا متجوز شغلي ومستقبلي”.وقد ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة […]

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