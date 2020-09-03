محافظ نينوى ينفي ما يشاع بشأن حريق مصفى القيارة.. ويكشف الأضرار

2020/09/03 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفى محافظ نينوى، نجم الجبوري، الخميس، وجود أضرار بشرية في حادث احتراق أحد مخازن الوقود في مصفى القيارة، مؤكدا إن الأضرار محصورة فقط في خزان الوقود، ولم تتأثر الخزانات الأخرى بعكس ما يشاع.

وقال الجبوري في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (3 أيلول 2020)، إن "عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مرت في الساعة الثامنة من مساء أمس بناحية القيارة جنوبي الموصل، حيث ضربت إحدى الصواعق خزانا للوقود داخل مصفى القيارة ما أدى إلى نشوب حريق في الخزان".

وأشار محافظ نينوى، إلى أن "الحكومة المحلية، باشرت على الفور بإرسال قوات من الشرطة والدفاع المدني وأكثر من 13 فرقة إطفاء إلى المصفى، فضلا عن الإمدادات التي تم إرسالها من قبل شركة نفط الشمال ومصفى بيجي لإطفاء الحريق".

وأكد الجبوري، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من عزل بقية الخزانات عن الخزان المحترق".

ولفت إلى عدم وجود أضرار بشرية، وإن الأضرار محصورة فقط في خزان الوقود داخل مصفى القيارة ولم تتأثر الخزانات الأخرى بعكس ما يشاع.

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق، إخماد نيران حريق اندلعت أمس الأربعاء داخل خزان يحتوي خمسة ملايين لتر من النفط الخام في مصفى القيارة.

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