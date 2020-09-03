مواشي في مخمور ريعها لداعش

2020/09/03 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عثرت الاستخبارات العسكرية، الخميس، على مواشي في مخمور بالموصل يكون ريعها لداعش الارهابي.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تنفيذا لاوامر المراجع العليا المتضمنة تجفيف منابع تمويل وتسليح عصابات داعش الارهابية وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من لواء المشاة ٥٠ من احباط عملية تهريب مواشي محملة بعحلة معدة لهذا الغرض".واضافت ان" العجلة تحمل ٤٥ راس غنم و٣٣ بقرة محملة من قبل ٧ اشخاص في منطقة معامل الجص بقضاء مخمور بالموصل كانت مخصصة اموالها لتمويل الدواعش".واشارت المديرية الى" احالة المتهمين والعجلة وحمولتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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