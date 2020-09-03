البرلمان يستانف جلساته السبت المقبل بقراءة تقرير حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات /موسع

2020/09/03 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يستانف مجلس النواب السبت 5 ايلول الحالي جلساته بقراءة تقرير حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات.وذكر بيان للمجلس ان : الجلسة ستتضمن قراءة اللجنة القانونية تقريرا حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات لمجلس النواب .واضاف : تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية .وتابع : كما تتضمن الجلسة مناقشات عامة .وكان مجلس النواب عقد آخر جلساته في 24 حزيران 2020 التي صوت فيها على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وتعد هي الجلسة الاولى بعد الاعلان الرسمي عن تسجيل اصابات بوباء كورونا بين النواب./انتهى3

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