نجم اسود الرافدين يتألق في مباراته الأولى بالدوري القطري

2020/09/03 | 22:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تألق نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي “ميمي”، في مباراته الأولى بدوري نجوم قطر لموسم 2020/ 2021 مع فريقه الجديد السيلية.

وأقيمت مساء اليوم مباراة السيلية امام الريان على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ضمن منافسات الأسبوع الاول من البطولة.

وشارك ميمي اساسياً في المباراة وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 28، بعدما سدد كرة أرضية قوية انتهى عليها شوط المباراة الأول.

واستطاع الريان تعديل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب دامي تراوري في الدقيقة 52.

تجدر الإشارة الى ان ميمي انتقل الى صفوف السيلية قادماً من فريق الدحيل في الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.



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