تشكّلُ مفهوم الفرد والحقُ في الاختلاف - عبدالجبار الرفاعي

2020/09/03 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي تشكّلُ مفهوم الفرد والحقُ في الاختلافِ سألني أحدُ تلامذتي النابهين، ممن يريدون إحياءَ حزبٍ شرقي استنزفَ أكثرُ قادته في السلطة ما كان يمتلكه لحظةَ تأسيسه من روحٍ وأخلاقٍ وضميرٍ وطني، ممن يجهلون وفريقُهم المساعد أسسَ بناء الدولة الحديثة، ولا يعرف لهم المواطنُ إلا الحكمَ بمنطق القبيلة، والاستحواذَ على ثروات الوطن بوصفها غنيمة.



هذا الحزبُ يوشكُ على الموت، بعد أن تعذّر عليه مراجعةُ أدبياته و ......





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