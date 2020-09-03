بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان السبت المقبل

2020/09/03 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال جلسة البرلمان الأولى للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة المقررة يوم السبت المقبل، 5 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 6 فقرات.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (5 أيلول 2020)، فقد تضمن تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

اما الفقرة الثانية من جدول الاعمال تضمنت "القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 (اللجنة القانونية.



(4 مادة).



(مشروع رئاسة الجمهورية)".

وبين الجدول، ان الفقرة الثالثة من جدول الاعمال تتضمن "القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات".



(اللجنة القانونية).



(24 مادة).

وأضاف الجدول، ان الفقرة الرابعة ستتضمن "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.



(اللجنة القانونية).



(9 مادة)"، مشيرا الى ان الفقرة الخامسة تتضمن "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.



(اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).



(مادة)".

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.

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