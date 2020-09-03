رغم بلوغه المائة.. مسن عراقي ينتصر على كورونا

2020/09/03 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكن الحاج بهاء الدين درويش طاهر من محافظة كركوك الانتصار على فيروس كورونا المستجد، بعد نحو شهر من اصابته بالفيروس المعروف بكوفيد 19.





وقال هيمن حفيد الحاج بهاء الدين لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد اصابة جده بفايروس كورونا كان يتلقى العلاج داخل المنزل، ولم يتم نقله الى المستشفى".

واضاف، انه "في الفترة الاولى من اصابته بالفيروس تدهورت الحالة الصحية للحاج بهاء الدين، وظن الجميع انه سيفارق الحياة".

وتابع، ان "مما زاد حالة جده سوءا اصابته بمرض القلب وسرطان الدم، لكنه تحسن اخيرا واظهرت الفحوصات تماثله للشفاء التام من كورونا".

ويواصل الحاج بهاء الدين بعد شفائه من المرض، على اداء الفروض الدينية وبالاخص الصلاة وتلاوة القرآن الكريم".

ا.ح

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