2020/09/03 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجل غرب جمهورية تركيا ، ظهر اليوم الخميس أعلى درجة حرارة عالمياً وتلاه منطقة مطربة في الكويت مع قرب دخول الموجة الحارة الثانية التي تشهدها المنطقة حالياً.وبقيت مدن العراق خارج التصنيف مؤقتاً.وتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليم طقساً حاراً جداً في منتصف الأسبوع المقبل وارتفاع بدرجات الحرارة.عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بالإنتظار.. غرب تركيا ومنطقة في الكويت الأحر عالمياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بالإنتظار.. غرب تركيا ومنطقة في الكويت الأحر عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).