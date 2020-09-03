ازالة التجاوزات من عمود شط الحلة في بابل

2020/09/03 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن عمليات لازالة التجاوزات من عمود شط الحلة في بابل.





وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اشرف ميدانياً على اعمال ازالة التجاوزات من عمود شط الحلة في محافظة بابل".

وقال الوزير ان "عمال ازالة التجاوزات تتم وفق الاطر القانونية وان الوزارة اعطت مهلاً عديدة قبل البدء في حملة ازالة التجاوزات".

واضاف ان "رفع التجاوزات من عمود شط الحلة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير النهر" كما وجه الوزير "باستمرار حملة ازالة التجاوزات".

مبيناً ان "هذه الحملة تهدف للحفاظ على المقاطع التصميمية للجداول والانهر وتحسين كمية ونوعية المياه".

يذكر ان وزارة الموارد المائية "مستمرة باعمال ازالة التجاوزات على الانهر والجداول في عموم محافظات البلاد".

محمد

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