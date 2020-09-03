أول عملية من نوعها.. إعادة مهاجرين عراقيين من فرنسا وألمانيا

2020/09/03 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عيد 51 مهاجرا عراقيا كانوا يعيشون في فرنسا وألمانيا، الخميس، إلى أربيل بإقليم كردستان، في إطار "أول عملية أوروبية مشتركة من نوعها"، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية.

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