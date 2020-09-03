كتاب جديد.. المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة

2020/09/03 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة (1908 – 1948)”؛ تأليف ماهر الشريف.ينطلق هذا البحث الذي يقع في 326 صفحة.من افتراض يزعم أن فلسطين عرفت مشروعاً فكرياً حداثياً، حمله مثقفون فلسطينيون، تأثروا بأفكار رواد النهضة العربية، واحتكوا بالثقافات الأوروبية الحديثة، إمّا عن طريق مدارس الإرساليات الأجنبية في فلسطين، وإمّا […]

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