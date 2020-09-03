وزير الخارجيّة يبحث مع النائب محمد الغبان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة

2020/09/03 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع عضو لجنة العلاقات الخارجيّة النيابية محمد الغبان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , الوزير التقى عضو لجنة العلاقات الخارجيّة النيابية محمد الغبان في إطار التواصُل الدائم بين وزارة الخارجيّة ومجلس النواب حول أبرز قضايا السياسة الخارجيّة ".وتناول اللقاءبحسب البيان, سُبُل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، فضلاً عن تناول أبرز قضايا السياسة الخارجيّة، إذ حرص الوزير حسين على استعراض الموقف العراقيِّ تجاهها "./انتهى2

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