بالوثيقة..الغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون/ موسع

2020/09/03 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / الغى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تشكيل قيادة قوات حفظ القانون.وحسب وثيقة حصلت عليها وكالة / نينا /للانباء : تنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها الى مديرية شرطة محافظة بغداد .مع استحداث امرية قوات حفظ القانون ومستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد ./انتهى3

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