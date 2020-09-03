تفكيك عبوة جنوب كركوك كانت تستهدف القوات الامنية

2020/09/03 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن تمكن القوات الامنية من تفكيك عبوة على طريق كركوك /تكريت كانت تستهدف القوات الامنية .وقال ان قوات من الفرقة الخامسة التابعة الى الشرطة الاتحادية في قرية الحميرات التابعة لناحية الرشاد قضاء داقوق جنوب كركوك عثرت على عبوة عبار عن مسطرة مزروعة على الطريق بين الحميرة الكبرى والصغرى لاستهداف القوات العسكرية ،و تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي ./انتهى

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