الكاظمي :يكلف الفريق “ابو رغيف” رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية

2020/09/03 | 22:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر اليوم الخميس ، عن تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفريق “احمد طه ابو رغيف” رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”.

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