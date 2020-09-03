2020/09/03 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

128 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، عن قرب اصدار قرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن عودة الأنشطة الرياضة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم (3 ايلول 2020)، إن "لجنة الشباب والرياضة النيابية فاتحت لجنة الصحة والبيئة النيابية بكتاب رسمي لإعادة الأنشطة الرياضة وعدم توقفها لوقت طويل والضغط على اللجنة العليا للصحة والسلامة"، وقد ابلغتنا لجنة الصحة والبيئة النيابية بقرب إصدار قرار بعودة الأنشطة الرياضة".

وأضاف، أن "هنالك رغبة لدى الوسط الرياضي بعودة النشاط الرياضي في العراق لوجود مسابقات خارجية ستجري قريبا للناشئين والمنتخب الوطني العراقي"، مشيرا الى ان "تلك المشاركات بحاجة إلى عودة النشاط الرياض لتهيئة اللاعبين لخوض المباريات".

واوضح، أن "الرغبة لدى جميع الأندية بعودة النشاط الرياض ولن يقتصر القرار على محافظة واحدة فقط، حيث إن عودة النشاط ستكون خاضعة للإجراءات الوقائية مع عدم حضور الجماهير".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت في وقت سابق، مخاطبة وزارة الصحة وخلية الازمة في كتاب رسمي، من أجل عودة الانشطة الرياضية، فيما أكدت أنها ما زالت تترقب قرار خلية الازمة بهذا الشأن.

وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، إن "الوزارة أرسلت كتابا رسميا إلى وزير الصحة وخلية الأزمة، تطالب من خلاله بالسماح لعودة النشاطات الرياضية شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات خلية الأزمة"، مشيرا الى ان "البلدان المجاورة وجميع دول العالم ايضا تم ايقاف الانشطة الرياضية فيها".

وأكد أن "الوسط والشارع الرياضي، مازالا يترقبان قرار خلية الأزمة، بشأن السماح لعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، مرجحا "عودة الانشطة الرياضية خلال الايام المقبلة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا.. قرار بشأن عودة الانشطة الرياضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا.. قرار بشأن عودة الانشطة الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).