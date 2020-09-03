بالوثائق .. ابو رغيف رئيسا للجنة العليا لقضايا الفساد الكبرى ويتولى جهاز مكافحة الارهاب التنفيذ

2020/09/03 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وثائق حصلت عليها “خبر برس” اليوم الخميس ، عن تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفريق “احمد طه ابو رغيف” رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”.

وتوضح الوثائق ان” يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ قرارات اللجنة”.

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