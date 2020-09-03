30 فرقة اطفاء تتدخل للسيطرة على حريق الكيارة

2020/09/03 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، تدخل 30 فرقة اطفاء لاخماد حريق الكيارة.وقالت المديرية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن فرقها "ما تزال تبذل قصارى جهدها لاحتواء حريق خزان مصفى الگيارة بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان يرافقه معاونه لشؤون الإطفاء والسلامة العميد حسن ابراهيم حسن والعميد حسام خليل مدير دفاع مدني محافظة نينوى" .واضافت: "يذكر ان فرق الدفاع المدني تمحور دورها بأسناد فرق اطفاء وزارة النفط بعد ان فقد السيطرة على الحريق فطلبت الاستعانة بجهد الدفاع المدني الذي لم يألوا جهد لاخماد النيران بعد ان دفع بأكثر من 30 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وتحجيم خسائرها الاقتصادية وابعاد شبح النار عن الخزانات المجاورة التي تحتوي على كميات هائلة من المنتجات النفطية المختلفة" .وتابعت: "حيث عملت فرق الدفاع المدني طيلة 24ساعة الماضية الى تبريد الخزانات المجاورة بالماء المخلوط بالفوم بالتزامن مع عمليات الاخماد للخزان العملاق المشتعل بعد ان اصيب بصعقة برق رعدية نتيجة التقلبات الجوية في محافظه نينوى" .وبينت ان "فرقها ما زالت مستمرة بعمليات مكافحة النيران وحصرها وعزلها في مصفى الگيارة".محمد

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