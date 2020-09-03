الفيضان يكتسح قرى سودانية بالكامل مأساة على ضفاف النيل

2020/09/03 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لا تزال أزمة الفيضانات التي يواجهها السودان تتفاقم، إذ خرج النيل الأزرق عند ولاية سنار عن السيطرة ومسح قرى بالكامل، وغمر أحياء واسعة من مدينة سنجة، التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن الحدود السودانية الإثيوبية.يأتي هذا فيما يتزايد الخطر على الخرطوم ومناطق أخرى، حيث ارتفع منسوب النيل في محطة الخرطوم، الخميس، إلى 17.58 […]

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