نادي الكويت بطلا لدوري الكويتي الممتاز بعد فوزه على الشباب

2020/09/03 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توِّج نادي الكويت بطلا لدوري الكويتي الممتاز للموسم الرياضي 2019/2020 بعد فوزه على الشباب في ختام المسابقة بنتيجة 5-1، حيث احتفل لاعبو النادي باللقب الـ 16 والرابع على التوالي بعد التمكن من حسم التتويج قبل الختام بجولة.وقد استطاع نادي الكويت مبكرا من تهديد مرمى الشباب والوصول إلى مرماه وتمكن في أول 12 دقيقه من تسجيل هدفين عن طريق جمعة سعيد ويوسف ناصر (5 و12)، وبعدها خرج جمعة سعيد من الملعب بالبطاقة الحمراء بعد دخوله العنيف على لاعب الشباب مبارك سعيد ، وقلص الشباب الفارق بهدف أحمد يونس بعدما تابع الكرة برأسه وأدخلها مرمى حميد القلاف (38) حارس مرمى الكويت".وفي الشوط الثاني أضاف يوسف ناصر الهدف الثالث للكويت من ركلة جزاء (59) قبل أن يغادر الملعب ويحل محله علاء عباس، وبعدها سجل البديل أحمد الزنكي هدفا رابعا من تسديدة قوية (69)، ولم يتأثر الكويت بنقصه العددي، واختتم الاهداف احمد الزنكي بهدف خامس (94) في حين ظهر الارهاق على لاعبي الشباب بشكل واضح".وقد توج نادي الكويت بطلال للدوري الممتاز الكويتي برصيد 43 نقطة يليه نادي القادسية 36 نقطة وحل ثالثا نادي السالمية برصيد35 نقطة"./انتهى2

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