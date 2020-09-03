الطائرات الحربية التركية تقصف محافظة دهوك

2020/09/03 | 23:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد قصفت الطائرات الحربية التركية تقصف منطقة هاوكورك في محافظة دهوك شمالي العراق

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