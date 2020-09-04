سوخوي 57.. “الشبح الروسية” أصبحت متاحة للشراء

2020/09/04 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لم تعد المقاتلة سوخوي 57، الأكثر تطورا في الصناعات الروسية، حكرا على موسكو، إذ بات في وسع المشترين الأجانب اقتناء المقاتلة، على أن يكون ذلك وفق شروط.وذكر موقع “ناشونال إنترست ” الأميركي، الخميس، نقلا عن وسائل إعلام روسية بأن حكومة الرئيس فلاديمير بوتن وافقت على تصدير المقاتلة “سو-57” الشبحية إلى الخارج.وتوقعت تقارير بأن […]

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