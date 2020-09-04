سياسي للعراقيين: العدو جهز لكم مالا وسلاحا.. 'حان وقت الاتحاد'!

2020/09/04 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر السياسي المستقل، ليث شبر، الخميس، العراقيين من عدو جهز لهم مالا وسلاحا ما لا يقدرون عليه فرادى، داعيا اياهم إلى الاتحاد من أجل الانتصار عليه.

وقال شبر، في تدوينة عبر صفحته بالـ"فيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (3 أيلول 2020): "رسالة مختصرة للوطنيين القادة والجمهور، سأقول لكم باختصار، عليكم أن تتوحدوا وتنسقوا وتنظموا جمهوركم في تجمع شعبي واحد وأن تتركوا خلافاتكم جانبا".

وأضاف السياسي: "فمشاريعكم لن تنجح متفرقة فقد أعد العدو لكم عدة ومالا وسلاحا ما لا تقدرون عليه فرادى، فاتحدوا لكي تنتصروا وتحققوا مايطمح إليه العراقيون جميعا".

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