أمطار في محافظتين.. توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق (خارطة)

2020/09/04 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، ولا توجد بوادر لانخفاضها خلال الأيام المقبلة، فيما تستمر فرص زخات الأمطار على مناطق متفرقة من الأنبار والسليمانية.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" واطلع عليها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (3 أيلول 2020)، وأوضح قائلا: "استمرار الرياح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي هذه الليلة وصباح الجمعة في عموم مدن البلاد".

وأضاف، ان "التوقعات تشير الى بداية تحولها الى ساكنة وجنوبية شرقية في مدن (الجنوب والوسط) خلال ساعات نهار يوم الجمعة، وترتفع معدلات الرطوبة في مدن البصرة وميسان وذي قار خلال ساعات مساء وليل الجمعة".

وأوضح، ان الرياح "تستمر على هذا الحال لمدة 3 أيام، حيث متوقع ان تتحول مرة اخرى الى شمالية غربية خفيفة السرعة خلال ليل يوم الاثنين او صباح الثلاثاء" .

وتابع عطية، "كذلك تستمر الرياح شمالية غربية في الانبار وشمالية شرقية في شمال البلاد خلال يوم الجمعة على ان تتحول الى متقلبة نهار السبت ولا تستقر على اتجاه محدد لغاية يوم الاثنين حيث تتحول الى شمالية غربية".

وبين، انه "لا توجد بوادر لانخفاض قريب بدرجات الحرارة "، و"تستمر فرص زخات من الامطار الليلة في مناطق متفرقة من مدينة الانبار وشرق السليمانية مصحوبة بالبرق والرعد تنتهي بعد منتصف الليل، وربما هناك بعض الهطول الخفيف في اقصى جنوب غرب البلاد" .

وأورد عطية في الختام خارطة بدرجات الحرارة، قال انها لظهر هذا اليوم الخميس .وكذلك بأعلى درجة حرارة سجلتها جنوب غرب تركيا وبلغت 46.7 درجة.

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