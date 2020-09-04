وزير الدفاع يصل الى اوكرانيا لبحث مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب

2020/09/04 | 00:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الى جمهورية اوكرانيا”، وجرى استقبال رسمي لوزير الدفاع والوفد المرافق له.

وتهدف الزيارة إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.

وبحث الوفد العراقي برئاسة الوزير مع الجانب الاوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

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