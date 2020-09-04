وزير الدفاع يصل الى اوكرانيا لبحث مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب

وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الى جمهورية اوكرانيا”، وجرى استقبال رسمي لوزير الدفاع والوفد المرافق له.
وتهدف الزيارة إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.
وبحث الوفد العراقي برئاسة الوزير مع الجانب الاوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
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