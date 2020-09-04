قيمة أكبر 8 شركات سيارات تتجاوز اقتصادات 7 دول

2020/09/04 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعادت شركة تسلا هيكلة قطاع السيارات في العالم، فلم تكتف فقط بأن تتصدر قائمة أكبر شركات السيارات من حيث القيمة السوقية، بل إن قيمتها فاقت شركة تويوتا اليابانية التي تحتل المرتبة الثانية بأكثر من مرتين أو 139%، وذلك بحلول الأول من سبتمبر الشهر الجاري.وبلغت القيمة السوقية لأكبر 8 شركات سيارات في العالم 950 […]

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