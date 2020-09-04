بالصور.. سير اعمال الصيانة لجسر الشهداء وسط بغداد

2020/09/04 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستمر الاعمال في استبدال مفاصل التمدد لجسر الشهداء وسط بغداد التي تنفذها دائرة الطرق والجسور.وتتمثل الاعمال برفع مفاصل التمدد المتضررة والقديمة لكامل الجسر بواقع 6 مفاصل وبطول كلي يبلغ 54م.شارك إذا أردت

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