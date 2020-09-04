2020/09/04 | 00:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: النشاطات الرياضية ستعود من دون حضور الجمهور مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: النشاطات الرياضية ستعود من دون حضور الجمهور مع الالتزام بالإجراءات الوقائية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: النشاطات الرياضية ستعود من دون حضور الجمهور مع الالتزام بالإجراءات الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).