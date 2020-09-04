بالوثيقة : الغاء تشكيل قوات حفظ القانون واستحداث آمرية بديل عنها

2020/09/04 | 00:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وثيقة تبين اصدار امر ديواني بالغاء تشكيل قوات حفظ القانون واستحداث آمرية بدل عنها

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