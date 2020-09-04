مفاجأة بمرفأ بيروت.. 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم

2020/09/04 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لا تزال بيروت المنكوبة تلملم جراحها، إثر انفجار الرابع من أغسطس الدامي الذي أودى بحياة 190 شخصاً، مخلفاً أضرارا جسيمة.وفي حين تتواصل التحقيقات من قبل السلطات المعنية حول أسباب الاحتفاظ بأكثر من 2750 طنا من نترات الأمونيوم في أحد عنابر المرفأ، دون صيانة، وبإهمال غير مسبوق، تفجرت مفاجأة جديدة.فقد أكد الجيش اللبناني، […]

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