اعتقال موظف سابق بالأمم المتحدة اعتدى جنسيًا على نساء بمصر والعراق

2020/09/04 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / ألقت السلطات الأمريكية ، القبض على كريم القوني، البالغ من العمر 37 عامًا، الموظف السابق في الأمم المتحدة ، بتهمة الاعتداء على 6 نساء من العراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية ، ما بين عام 2009 و 2016.ووجه المدعي العام الفيدرالي فى ماتهاتن لـ”القوني” تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي […]

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