صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات اليوم الخميس

2020/09/04 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد،عن تفاصيل الاصابات الجديدة والتي بلغ عددها 1115بفايروس كورونا اليوم الخميس .وذكرت المديرية في بيان : سجلت منطقة الدورة الاعلى بعدد الاصابات بـ 83 اصابة تليها منطقة ابي غريب 74 حي العامل 71.واضاف البيان : توزعت الاصابات في ابو دشير ——— 27 الاسكان ———- 3 الاعلام ———— 20 البياع ———— 39 التاجي ———- 57 الحرية ———- 56 الخطيب ——- 4 الدولعي ——— 15 الرحمانية ——- 14 السيدية ——— 19الشالجية ——— 7 الشرطة الخامسة —— 5 الشرطة الرابعة ——— 4 الشعلة ——— 65 الصالحية —— 9 الطارمية ——— 43الطوبجي ——— 5 العامرية ———- 7 العطيفية ——- 17 العلاوي ———- 5 الغزالية ———- 31 القادسية ——— 22الكاظمية ——— 51 الكرخ ———— 10 اللطيفية ——— 7 المحمودية ——- 37 المعالف ———- 3 المكاسب ——— 2 المنصور ———- 40 المواصلات ——- 7 النصر والسلام —— 4 الوشاش ———- 3 اليرموك ———- 16 اليوسفية ———- 7 جكوك ————- 6 حي الجامعة —— 25 حي الجهاد ——— 59 حي الخضراء ——- 10حي العدل ——— 25حي الفرات ——- 3سبع البور ——— 13سويب ————- 2صدر اليوسفية —- 3كرادة مريم ——— 5ناحية الرشيد ——- 12 وسكنة جانب الرصافة —- 34.وتابع : اما الاصابات الاخرى فكانت من سكنة محافظة الانبار ——— 1محافظة النجف ——- 1محافظة البصرة ——- 2محافظة الديوانية —— 3محافظة بابل ———- 7محافظة ديالى ——— 1محافظة ذي قار ——- 1محافظة صلاح الدين —- 4محافظة كربلاء ———— 6محافظة المثنى ———— 1./انتهى3

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