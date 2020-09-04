الدراجي ينفي عمله بأي صفة كانت في مكتب رئيس الوزراء

2020/09/04 | 00:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كاليفورنيا

نفى الشاعر والصحفي ومستشار المرصد العراقي للحريات الصحفية المقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فالح حسون الدراجي ان يكون على صلة بأي شكل من الأشكال بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

الدراجي نفى في إتصال هاتفي ، الأخبار التي يروجها البعض عن عمله كمستشار لرئيس الوزراء، وعدها أخبارا زائفة، مع مايكنه من تقدير لرئيس الحكومة، لكنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت زيارته الأخيرة للعراق في التاسع من سبتمبر عام 2019 للمشاركة في جنازة شقيقته الصغرى.

وأضاف الدراجي إن العديد من الصحفيين والمثقفين إلتقوا الكاظمي اثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، وأنه لم يحضر ايا من لقاءات الكاظمي، متمنيا الخير للعراق ولشعبه، والتوفيق لكل من يتحمل مسؤولية تنفيذية في هذا البلد العزيز.

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