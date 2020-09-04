العشيق يقفز من الطابق السابع بعد أن ضبطه جاره مع زوجته

2020/09/04 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لم يجد العشيق مفرًا إلا القفز من الطابق السابع خوفًا من إمساك الزوج به، بعد أن ضبطه في أحضان زوجته.وفي التفاصيل، فقد شهدت منطقة إمبابة بالجيزة (المتاخمة للقاهرة) قيام شاب على علاقة غير شرعية مع جارته بالقفز من نافذة الحمام بعدما تفاجأ بقدوم الزوج في غير موعده.وأظهرت التحريات، أن الزوج عاد من […]

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