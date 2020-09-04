زاخو تشكو..علاجات كورونا نفدت وبغداد مقصرة

2020/09/04 | 00:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مدير صحة قضاء زاخو في محافظة دهوك شاكر عبدالرحمن، الخميس، نفاد الادوية الخاصة بكورونا وحصول نقص كبير بالاوكسجين في مستشفى زاخو، فيما اتهمت صحة دهوك الحكومة الاتحادية بالتقصير في توفير ادوية الجائحة.





وقال عبدالرحمن في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (3 اب 2020)، ان "الادوية الخاصة بمصابي كورونا قد نفدت تماما من مستشفيات القضاء، ونعاني من نقص كبير في الاوكسجين".

واضاف، انه "تم رفع طلب الى المديرية العامة لصحة دهوك لحل مشكلة النقص في الاوكسجين، لكن لم نحصل على اي رد لحد الان".

من جانبه قال المدير العام لصحة محافظة دهوك نزار عصمت، ان "جميع مستشفيات اقليم كوردستان تعاني من نقص في ادوية كورونا، متهما الحكومة الاتحادية بالتقصير في ارسال الادوية لكوردستان.

وكانت صحة زاخو قد اعلنت تسجيل 480 حالة اصابة بفيروس كورونا ضمن حدود القضاء، 35 منهم يعانون من مضاعفات صحية وفي حاجة ماسة الى الاوكسجين.

ا.ح

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