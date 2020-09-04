إرتفاع للرطوبة ولا إنخفاض بدرجات الحرارة في العراق

2020/09/04 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى ارتفاع معدلات الرطوبة مع استمرار بارتفاع درجات الحرارة في البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "أستمرار الرياح بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي هذه الليلة وصباح الجمعة في عموم مدن البلاد".وأضاف، ان "التوقعات تشير الى بداية تحول الرياح الى ساكنة وجنوبية شرقية في مدن (الجنوب والوسط) خلال ساعات نهار يوم الجمعة وترتفع معدلات الرطوبة في مدن البصرة وميسان وذي قار خلال ساعات مساء وليل الجمعة وتستمر على هذا الحال لمدة 3 أيام حيث متوقع ان تتحول مرة اخرى الى شمالية غربية خفيفة السرعة خلال ليل يوم الاثنين او صباح الثلاثاء".وتابع عطية "كذلك تستمر الرياح شمالية غربية في الانبار وشمالية شرقية في شمال البلاد خلال يوم الجمعة على ان تتحول الى متقلبة نهار السبت ولا تستقر على اتجاه محدد لغاية يوم الاثنين حيث تتحول الى شمالية غربية".وقال كما "لا توجد بوادر لإنخفاض قريب بدرجات الحرارة" مشيراً الى "استمرار فرص زخات من الامطار الليلة في مناطق متفرقة من مدينة الانبار وشرق السليمانية مصحوبة بالبرق والرعد تنتهي بعد منتصف الليل وربما هناك بعض الهطول الخفيف في أقصى جنوب غرب البلاد".عمار المسعودي

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