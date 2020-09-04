اتحاد كتاب المغرب الحلقة ٥ - حميد المصباحي

2020/09/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي اتحاد كتاب المغرب_المؤتمر 19_الحلقة٥________________________1_صمت المؤتمرين-------------------------كأنهم جميعا كانوا ضيوفا، لكأنهم ينتظرون بداية لم تبدأ كما يجب، أو فاجأهم الصخب، في الأمر أمور كانت غائبة، وأسئلة حجبت، من قبيل_مؤتمر من كان هذا المؤتمر؟هو حتما افتراضا وواقعا لكتاب ومثقفين، أي نخبة طالما اشتكت من تهميش بعض الأحزاب لهم، بل حتى الدولة نفسها، تعاملهم بتعال وتجا ......





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