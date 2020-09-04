أكتوبر ٢٠١٩ - أكتوبر ٢٠٢٠... ما الذي تغير؟ وما الذي يجب أن يتغير؟ - جلال الصباغ

2020/09/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ شارف عام على نهايته منذ اندلاع انتفاضة أكتوبر، ففي مثل هكذا ايام من العام الماضي كان شباب وشابات الوسط والجنوب يحشدون لحدث تاريخي سيقلب الطاولة على نظام النهب والقتل والإرهاب، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ العراق، عمودها الفقري الطلبة والمعطلين عن العمل والعمال والنساء والتحرريين الثوريين والحالمين "بوطن" خالٍ من العصابات والمرتزقة الذين يخدمون أجندات طهران او واشنطن.



انطلقت الانتفاضة وفي أيا ......





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