ممثل أفلام إباحية اغتصب 16 امرأة.. وإمكانية سجنه 250 عاماً

2020/09/04 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت السلطات الأميركية أن نجم الأفلام الإباحية السابق رون جيريمي، وجهت له 20 تهمة جديدة بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على 12 امرأة وفتاة مراهقة.وتأتي التهم بعد شهرين من اتهام جيريمي، البالغ من العمر 67 عاما، باغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة.قال مكتب المدعي العام إن جيريمي، واسمه القانوني رونالد جيريمي حياة، […]

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