اغتصاب مُسنَّة عمرها 98 عامًا يثير موجة غضب عارمة في دولة عربية

2020/09/04 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفادت صحيفة “صدى الإلكترونية” السعودية، أن هناك شاب أقدم على اغتصاب امرأة مسنة تبلغ من العمر 98 عامًا، في حادثة هزت الرأي العام في تونس.وتصاعدت حالات الاغتصاب في تونس بشكل لافت، وطالت آخرها امرأة مسنة، في حادثة هزت الرأي العام ودفعت بنشطاء تونسيين إلى المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات ضد المتورطين.وفجَّر اغتصاب امرأة […]

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