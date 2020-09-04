وزير الدفاع يصل الى اوكرانيا

2020/09/04 | 00:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصل وزير الدفاع جمعة عناد الى اوكرانيا في زيارة رسمية .وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي :" ان الزيارة تهدف االى تقوية اواصر التعاون بين العراق واوكرانيا في مجالات التدريب والتسليح ومكافحة الارهاب، و التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية"./ انتهى3

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