رونالدو وغيابه عن مواجهة كرواتيا

2020/09/04 | 01:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

سيحرم المنتخب البرتغالي من خدمات نجمه كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريق أمام كرواتيا بسبب الإصابة.

وتعرض رونالدو لعدوى في أصبع القدم ويتم خضوعه للعلاج بالمضادات الحيوية في الوقت الحالي وسوف يغيب عن مواجهة كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب آخر نسخة من البطولة.

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