إسبانيا تتعادل أمام ألمانيا في اللحظات الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية

2020/09/04 | 01:11 - المصدر: وكالة خبر

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سجل خوسي لويس هدفا قاتلا في الدقيقة 90+5 ليتعادل المنتخب الاسباني امام نظيره الالماني الذي جحل هدفه تيمو فيرنر في الدقيقة 51.

وجرت المباراة في ملعب شتوتغارت الألماني ضمن الجولة الاولى لدوري الامم الأوربية .

وفي باقي المباريات تعادلت لاتفيا وانظروا سلبيا وفازت اومرانيا على سويسرا بهدفين لهدف وروسيا على صربيا بثلاثة لهدف والمجر على تركيا بهدف نظيف وتعادل ايجابي بهدف لمنتخبي مولدوفا وكوسوفو وسلوفينيا واليونان بنفس النتيجة .

وخسرت مالطا امام جزر فاروه بثلاثية لهدفين وتعادل بهدف لكل من بلغاريا وايرلندا وفوز ويلز على فنلندا بهدف نظيف.

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