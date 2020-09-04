الموت جوعاً وحرا لطفلتين تركتا داخل سيارة.. والأم تصدم الجميع

2020/09/04 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أصدرت محكمة أميركية حكمين بالسجن المؤبد على امرأة، تركت طفلتيها داخل سيارة ورحلت، مما أدى إلى وفاتهما جراء الجوع والحر، وذلك لأن طائفة تتبعها المرأة قالت إن الفتاتين ليستا “نقيتين”.وصدر قرار المحكمة بحق ناشيكا برامبل، بعد توجيه تهمتي قتل ضدها، كونها تركت في عام 2017 طفلتيها مكايلا روبرتس (10 سنوات)، وهانا مارشل (8 […]

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