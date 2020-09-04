نقيب الصحفيين ابرز المرشحين لمنصب النائب.. والثعلب يبتعد وصديق حمودي يقترب!!

2020/09/04 | 02:29 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبخات على نار هادئة لتقاسم مناصب رئاسة الاولمبية حسن البيضاني – بغداد تسارعت خطى التحركات داخل البيت الاولمبي وخارجه لرسم الشكل النهائي للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية المقبل الذي سيخرج منرحم الانتخابات المقرر تحديدها عقب مصادقة مجلس الدولة على النظام الاساسي ونشره بحريدة الوقائع الرسمية.نقيب بمرتبة نائب تشير المعلومات المؤكدة ان نقيب الصحفيين العراقيين

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